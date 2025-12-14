Chiellini: “Yildiz ha un contratto lungo, la volontà è di continuare insieme. Non è una situazione che si sblocca in una settimana”

14/12/2025 | 20:40:10

Chiellini ha parlato a Dazn anche di Yildiz: “Se la società fosse stata venduta, sarei stato io a trattare il rinnovo di Yildiz? Su questo non ne ho la più pallida idea, ma non ci sono di questi problemi. Kenan è importante e ha un contratto lungo, quando si parla di giocatori del genere non è un contratto che si sblocca in una settimana, ma sta piano piano andando avanti, la volontà comune è di continuare insieme. Per fortuna non è in scadenza tra sei mesi che c’è questa urgenza, ma siamo tutti consci dell’importanza, del valore del ragazzo e della volontà comunque di adeguarlo in maniera consona al suo status”.

