Chiellini: “Vogliamo aprire un ciclo con Spalletti. Vlahovic? La volontà è mettersi a sedere e discutere”

04/11/2025 | 20:44:15

Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport prima della sfida tra Juventus e Sporting Lisbona: “Spalletti sta cercando di portare quella che è la sua esperienza, la sua sensibilità e il suo modo di giocare a calcio, evitando poi i cambi drastici. Si è adattato un po’ a quella che la squadra ha fatto negli ultimi mesi, cercando di metterci il suo. È ovvio che ha avuto veramente due o tre allenamenti, ma già qualche concetto sta cercando di farlo passare. Poi alla fine sta ai ragazzi dimostrarlo anche stasera. È una partita importante, abbiamo avuto partite difficili nelle prime giornate e abbiamo fatto un po’ fatica. Oggi sarebbe importante vincere per cominciare a risalire e ad avere anche un nostro percorso importante in Champions. Le possibilità ci sono e insomma sarebbe importante fare tre punti. Io è da inizio anno che poi alla fine vi dico che Dušan è concentrato e che sta pensando solo alla Juventus. Lo ha dimostrato giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Io credo che a tempo debito poi ci sia lo spazio per fare le valutazioni insieme e che non ci sia una porta chiusa da nessuna delle due parti, ma che sia aperta. Poi diamo tempo alla stagione, diamo tempo alle volontà di entrambi per capire se si potrà trovare un accordo. Ma da ambo le parti c’è la volontà durante l’anno poi di mettersi a sedere e discutere. Io credo che anche in passato la speranza fosse quella di aprire dei nuovi cicli però erano le parentesi così brevi, prima con Thiago e poi con Igor. Io credo che Luciano abbia l’esperienza e lo status per creare un ciclo alla Juventus. La volontà di entrambe le parti è quella al di là del contratto e di creare un ciclo dove lui possa portare poi un valore aggiunto alla Juventus e riportare la squadra a competere, la Juventus ha sempre combattuto e vuole provare a vincere. Lo ha detto anche a mezze parole nella sua prima conferenza. L’impatto è stato ottimo, speriamo oggi di proseguire”.

Foto: Instagram Los Angeles FC