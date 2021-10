Chiellini: “Vincere Euro 2020 a 37 anni? Sono stato molto fortunato”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e Campione d’Europa in estate, in una diretta sul suo profilo LinkedIN ha parlato così:

“La finale di EURO 2020? Sono stato molto fortunato ad arrivarci a 37 anni dopo averne fate tante altre. È stata importante l’abitudine a vivere certe tensioni e certe emozioni. Bisogna essere bravi a sdrammatizzare e a non caricarsi di tensione, cercare anche lo svago. Durante la partita serve mantenere sempre la calma, l’equilibrio e la lucidità senza farsi prendere dalle emozioni, che comunque per me sono importanti sempre.

Siamo stati bravi a mantenere la lucidità anche dopo il gol preso, non abbiamo fatto come in Ucraina quattro anni prima. Anche le esperienze passate con la Juve mi sono state utili per gestire questi momenti difficili”, le sue parole riportate da TuttoJuve.

Foto: Twitter Euro 2020