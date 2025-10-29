Chiellini: “Tudor va ringraziato, ha svolto un lavoro importante. L’esonero era necessario”

29/10/2025 | 18:19:04

Chiellini ha parlato a Dazn tornando anche sulla separazione tra la Juventus e Tudor: “Io credo che comunque Igor vada ringraziato perchè ha fatto un lavoro importante, l’anno scorso è arrivato e ha conseguito ottimi risultati, ci ha portato in Champions che non era scontato, è chiaro che se abbiamo preso una decisione del genere, perchè pensiamo che sia necessaria, è stata una decisione condivisa, per ripartire, perchè crediamo che questa squadra possa fare un ottimo campionato”.

Foto: Instagram Los Angeles FC