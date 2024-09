Chiellini torna alla Juve: sarà l’Head of Football Institutional Relations. Il comunicato

Giorgio Chiellini entra a far parte della squadra di dirigenti della Juventus. Questo il comunicato del club bianconero: “Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations.