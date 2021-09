Chiellini sul rinnovo con la Juve: “Ecco perché ho firmato un biennale. Non mi pongo limiti”

Giorgio Chiellini, nel corso della conferenza stampa di vigilia della gara dell’Italia contro la Svizzera in programma domani a Basilea, è intervenuto in conferenza stampa. Il difensore si è soffermato anche sul rinnovo biennale che ha firmato in estate con la Juventus. “I due anni sono più per evitare di star lì a discutere ogni volta, ma io mi godo il momento. Ora sto bene, sono felice, senza pormi limiti ma anche senza darmi traguardi troppo lontani. Vado avanti giorno dopo giorno”.

