Chiellini: “Su Tudor dette cose non vere, si va avanti insieme. Non c’è una volontà diversa”

22/10/2025 | 20:45:52

Il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport: “Qui abbiamo e abbiamo avutoi come Juventus tanti ricordi, tanti belli e anche alcuni brutti, sono sempre ricordi che poi rimarranno nel cuore, ogni partita, ogni epoca poi è diversa, non è neanche paragonabile la partita che ci sarà stasera, però, sicuramente, è stata una notte magnifica che ricordo bene io ma che ricorda bene anche Del Piero. Si può dire che in questi giorni sono state scritte e dette cose non vere perchè Igor è l’allenatore della Juventus e da parte nostra non c’è altra volontà che continuare con Igor. E’ stato scritto di presunti rapporti non buoni, ma c’è un confronto come in tutti i club e come in tutte le famiglie, a volte si è d’accordo, a volte no, ma poi si va avanti insieme”.

Foto: x juventus