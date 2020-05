Chiellini su Pirlo: “È stato un vero marziano, ma da allenatore dovrà tornare sulla terra”

Giorgio Chiellini, all’interno della sua autobiografia, ha parlato anche di Andrea Pirlo: “Un conto è vedere Pirlo da lontano o in tv, un altro è seguirlo in campo, lui ti amplia gli orizzonti, è un marziano che rende speciale ogni cosa. Certo, da allenatore Andrea dovrà tornare sulla Terra perché non potrà pretendere che i suoi giocatori abbiano gli occhi dietro la testa come li aveva lui”.

Foto: Juventus Twitter