Chiellini su En-Nesyri: “Ha mostrato qualche perplessità sulla formula, a oggi la trattativa è chiusa”

25/01/2026 | 17:58:27

Il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match con il Napoli. Queste le sue parole:

“En-Nesyri? Siamo andati a parlare col ragazzo, perché poteva essere un’occasione interessante, e ha mostrato qualche perplessità sulla modalità del trasferimento, in prestito, quindi ad oggi la trattativa è chiusa. Vedremo se ci sarà occasione di migliorare la squadra la prossima settimana, consapevoli che il mercato di gennaio è molto complicato”.

Vedremo se saranno dichiarazioni strategiche visto che la Juventus è ancora in attesa di una risposta di En-Nesyri.

Foto: Instagram Los Angeles FC