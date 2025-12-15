Chiellini spazza via qualsiasi fantasia su Khephren Thuram

15/12/2025 | 14:57:22

Khephren Thuram è il presente e il futuro della Juventus. Lo ha puntualizzato ieri Chiellini, a pochi minuti falla sfida di Bologna, spazzando via le fantasie dei giorni precedenti quando era stato messo addirittura in piedi uno scambio con Frattesi. Interpretazioni senza fondamento, alla stessa stregua di quelle che avevano portato Loftus-Cheek in direzione Napoli all’interno di uno scambio che avrebbe consentito al Milan di prendere Lorenzo Lucca. Tornando a Thuram, ha dimostrato di essere da Juve e di avere un grande potenziale, nelle ultime settimane non ha avuto un momento di forma splendente ma non ci sono dubbi che – come confermato da Chiellini – la Juve intenda puntarci. L’interesse per Frattesi è uno discorso a parte, c’è il gradimento di Spalletti ma la richiesta Inter non è inferiore ai 35 milioni (in estate la richiesta era superiore). E la fibrillazione nasce dalla necessità del suo agente di trovare una soluzione, cosa che non gli riesce da almeno tre sessioni di mercato. Adesso un nuovo tentativo…

