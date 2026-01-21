Chiellini: “Spalletti incarna lo spirito Juve. Miretti? Un Perrotta con caratteristiche diverse”

21/01/2026 | 20:57:26

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Benfica.

Queste le sue parole: “Luciano è un passionale, abbraccia tutte le persone e fa sentire tutti partecipi: incarna lo spirito dell’ambiente in cui è. Siamo contenti, un po’ rammaricati per sabato ma in Champions siamo a una vittoria dalla qualificazione matematica e ci vogliamo arrivare. Il Benfica ci ha sempre fatto soffrire, dovremo stare attenti: sarà una partita molto diversa da quella di Cagliari”.

La sfida fra Spalletti e Mourinho? “Sono due allenatori diversi come approccio e comunicazione, ma che hanno fatto la storia del calcio italiano ed europeo. Non sarà facile, sono curioso di vedere chi riuscirà a primeggiare in campo”.

Mourinho ha detto che allenerebbe la Juve… “Facciamo due primi allenatori: Spalletti e Mourinho insieme”.

Come vedi il recupero di Bremer e Miretti? “Per Gleison è stata dura all’inizio dopo il rientro, ha avuto la fortuna di potersi allenare per 2-3 settimane di fila e sta crescendo, si sta dosando ma è un chiaro valore aggiunto. Sabato è stata la prima partita persa con lui in campo dopo due anni, tutta la squadra ne giova”.

Miretti sempre più protagonista? “Fabio ha avuto un’estate complicata, non è mai stato davvero a disposizione di Tudor: il gioco di Luciano lo aiuta e ci dà quantità e qualità, è un Perrotta con caratteristiche diverse, un trequartista con caratteristiche atipiche: il salto lo farà quando avrà più numeri, e quando ci vorrà arrivare ancora di più però ha 22 anni e già oltre 100 partite tra i professionisti. Siamo contenti di averlo, speriamo che continui a fare bene in questo suo percorso partito dalle giovanili”.

Foto: sito Juventus