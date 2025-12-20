Chiellini: “Spalletti ha dato soluzioni e convinzioni ai calciatori. La Roma? Dobbiamo rompere il giocattolo”

Giorgio Chiellini ha parlato a Sky prima di Juventus-Roma: “E’ una partita importante, questo è indubbio, servirà sicuramente riuscire a matchare i loro duelli, la loro grande aggressività, che non sarà semplice, quello che li ha sempre resi grandi, ma anche portarli non sempre dove vogliono loro, perché poi è quello che cercano tanto. Abbiamo qualità, abbiamo uno contro uno, bisogna cercare un po’ di rompere questo giocattolo perfetto, o quasi perfetto, che hanno creato in questi mesi. Spalletti? Credo che dall’alto della sua esperienza abbia dato soluzioni ai giocatori e li stia convincendo giorno dopo giorno che se fanno quello che provano durante la settimana poi riesce. Questa è la prima settimana dove è riuscito a lavorare e sicuramente è la settimana dove li ha stressati in senso buono a livello fisico, a livello tecnico, tattico, quindi è stata una settimana di costruzione importante che serviva anche dopo la vittoria di Bologna, che è stata una delle prime partite in cui siamo stati veramente costanti per 90 minuti, convincenti per 90 minuti. C’è grande fiducia, tutto sembra essere preparato nel miglior modo possibile, poi abbiamo anche gli avversari, abbiamo una squadra forte da affrontare e sappiamo quanto sarà difficile oggi, quanto si deciderà nei dettagli, nei calci piazzati, in alcune ripartenze dove possono essere pericolosi, però abbiamo anche un potenziale davanti che poi credo non abbia fatto dormire così tranquillo nemmeno loro”.

