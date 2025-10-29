Chiellini: “Spalletti? Grande allenatore, ma non c’è niente di firmato”

29/10/2025 | 18:21:30

Chiellini ha parlato a Dazn anche di Spalletti: “Io credo che Spalletti sia un grande allenatore, ha esperienza, un gioco moderno, è un allenatore su cui non c’è niente da dire. Permettetemi di aspettare e rispettare tutte le parti in causa prima di parlare, perchè ancora non c’è niente di firmato. Poi dopo parliamo di oggi che c’è una partita importante, cerchiamo di fare tre punti che sarebbe un modo anche di ripartire per arrivare all’allenatore nuovo. Ringraziamo Brambilla che comunque ha guidato la squadra in questi giorni e la guiderà stasera. Poi parleremo anche del futuro”.

foto x chiellini