Anche Giorgio Chiellini in conferenza alla vigilia di Italia-Finlandia. “Il clima è ottimo, come è sempre stato. Il gruppo sta molto bene insieme, ma anche negli anni passati è stato così. Poi quello che si crea di magico in 50 giorni insieme è diverso. Si soffre e gioisce insieme, l’ambizione di questo gruppo è quello di provare le ambizioni fra un anno e mezzo. Ci serve il pass per Euro2020, poi inizierà una nuova avventura “.

Foto: Twitter personale