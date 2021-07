Chiellini: “Siamo tutti pronti per Lukaku. In queste gare l’adrenalina viene da sola”

Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa al fianco del ct Roberto Mancini alla vigilia della sfida al Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020. Ecco le sue parole da Monaco di Baviera:

Sull’Allianz

“Stadio bellissimo anche se c’è da acclimatarsi. C’è da star pronti per un grande evento, siamo contenti di allenarci qui. Poi ci sarà un giorno per arrivare bene e sarà una grande gara”.

Sulle condizioni

“Sono contento di essere a disposizione, oggi abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato che in molti possono ambire a giocare. Tutti saranno pronti per Lukaku”.

Sul suo ruolo di capitano

“Il capitano è pompiere, sdrammatizza. Cerca di sdrammatizzare e allentare le tensioni del pregara, non c’è bisogno di aumentare la fibrillazione. L’adrenalina viene da sola”.