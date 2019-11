Chiellini: “Serve pazienza per vedere le idee di Sarri. Il mio ritorno in campo? Entro marzo”

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Premio Maestrelli a Montecatini: “Come vedo i miei compagni? Stanno andando benissimo anche senza di me ma spero di tornare in Primavera per aiutarli a dare il massimo come stanno facendo. Sarri? Alla fine, dopo tanti anni con Allegri, qualunque allenatore sarebbe stato diverso. I risultati sono dalla nostra parte. Ci vorrà pazienza per vedere le idee del mister ma l’importante, nel frattempo, era fare punti e i miei compagni stanno seguendo questa strada. Rientro? Penso che tra febbraio e marzo potrò tornare in campo, ma manca ancora tanto purtroppo”, ha chiuso Chiellini.

Foto: Twitter ufficiale Juventus