Chiellini segna con il Los Angeles FC: primo goal in MLS e dedica per Astori

Prima gioia americana per Giorgio Chiellini che nella serata italiana ha segnato la sua prima rete in MLS, con la maglia dei Los Angeles FC, portando i suoi in vantaggio contro Portland. Gol che arriva proprio nella ricorrenza della scomparsa dell’amico Davide Astori. Infatti, Chiellini ha reso omaggio al capitano eterno della Fiorentina portandosi il palmo alla fronte, tipica esultanza dei calciatori viola per ricordare Davide.

Foto: Twitter Los Angeles FC