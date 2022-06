Chiellini saluta l’Italia, l’ex capitano azzurro in partenza per Los Angeles

Giorgio Chiellini è pronto a salutare l’Italia. La sua nuova avventura è oltreoceano, l’ex capitano azzurro e della Juventus ha firmato il contratto con i Los Angeles FC. Oggi inizia ufficialmente la sua nuova avventura, come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo instagram. Chiellini è in aeroporto pronto per imbarcarsi verso la sua nuova metà Los Angeles.

Foto: Instagram personale