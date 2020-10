Chiellini: «Ronaldo sta bene. Consapevoli di dover convivere col Covid»

Il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Rai prima di Italia-Olanda. Ha preso subito l’argomento Cristiano Ronaldo, tornato a Torino nel pomeriggio per rispettare la quarantena nel nostro paese. «Lo abbiamo sentito, sta bene – ha detto -. Sta affrontando la positività con serenità: il Covid-19 va vissuto come un infortunio, cercando di prendere tutte le precauzioni possibili. Bisogna vivere nell’incertezza, ma affrontarla con equilibrio e consapevolezza. Siamo pronti a convivere con il virus». Sull’impegno di stasera: «Mancano due partite dove può succedere di tutto, ma vincere oggi sarebbe un passo in avanti perché elimineremmo l’Olanda e ci giocheremmo tutto con la Polonia».

Foto: Figc Twitter