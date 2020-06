Chiellini rivela: “Nel 2010 potevo passare al Real Madrid. Ma poi Mourinho…”

Nuovo estratto dell’autobiografia di Giorgio Chiellini, “Io, Giorgio”. Il capitano della Juve ha raccontato un interessante retroscena di mercato: “Nel 2010 potevo passare al Real Madrid e nel 2011 al Manchester City, non ci sono andato molto lontano: dopo i due settimi posti ci pensai seriamente. Nel primo caso, il mio agente aveva parlato con un mediatore del Real, ci andammo abbastanza vicini ma a Madrid era appena arrivato Mourinho che pretese a ogni costo l’acquisto del suo connazionale Ricardo Carvalho. E anche la Juventus fu contenta di tenermi, era appena entrato Marotta in qualità di direttore generale. Per quanto riguarda il City, incontrai un loro dirigente a Milano ma poi non se ne fece niente”.

Foto: Twitter ufficiale Juve