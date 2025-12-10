Chiellini: “Rammaricati per la sconfitta di Napoli, serve carattere. Oggi vittoria obbligata”

10/12/2025 | 20:29:32

Chiellini ha parlato a Sky prima della sfida contro il Pafos: “È chiaro che c’è bisogno anche un po’ più di carattere, di qualcosa in più anche a livello emotivo e fisico durante la partita. Oggi è una buona occasione, è una partita decisiva perché poi il Pafos è una squadra di tutto rispetto, ma oggi è una vittoria obbligata per completare e continuare anche con fiducia il nostro percorso in Champions. Sono i tre punti di cui abbiamo bisogno per la classifica e anche per ripartire dopo la sconfitta di Napoli rimane un po’ più il rammarico per la prestazione che non solo per il risultato. Perché poi si sa bene quante volte la Juventus ha perso a Napoli e non dovrebbe, ma può anche capitare, rimane un po’ più il rammarico per come è arrivata la sconfitta”.

