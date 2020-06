Chiellini racconta: “Quella volta che tifammo Inter, come eravamo ridotti!”

Nell’ultimo estratto dell’autobiografia di Giorgio Chiellini (“Io, Giorgio”), il difensore e capitano della Juve ha raccontato un particolare aneddoto sulla stagione 2011-2012. Queste le sue parole: “Contro il Lecce pareggiammo il mercoledì, e il sabato eravamo già partiti per Trieste. Ci toccava andare a giocare contro il Cagliari tifando l’Inter, perché a Milano c’era il derby, pensate un po’ come eravamo ridotti! (…) Poteva succedere di tutto. Se avessimo pareggiato e il Milan avesse vinto… Ma dopo 6 minuti eravamo già in vantaggio, e l’Inter ne fece 4 al Milan. Sul nostro 2-0, autogol di Canini, ci concentrammo sul risultato del derby milanese, e a un certo punto capimmo che era fatta”, ha chiuso Chiellini.

Foto: Twitter ufficiale Juve