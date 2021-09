Chiellini: “Passo in avanti rispetto a giovedì, è mancato quel pizzico per fare gol”

Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo lo 0-0 con la Svizzera: “Oggi abbiamo disputato una grande partita sotto tutti i punti di vista, agonistico e tecnico. Meglio anche del 3-0 contro la Svizzera di giugno, ma è mancato quel pizzico per fare gol. Abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto a giovedì perché eravamo più in partita, oggi la squadra mi è piaciuta tanto”.