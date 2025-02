Chiellini: “Partecipare al Mondiale per Club è un vanto”

Prima del match tra Juventus ed Empoli, valido per il 23° turno di Serie A, a parlare è stato Giorgio Chiellini. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Il Mondiale per Club è un torneo molto bello, che entrerà a far parte del nostro circuito e sarà apprezzato dai tifosi. Partecipare a questa competizione è un vanto, ci sarà grande interesse essendo la prima edizione, riunire tanti club sarà qualcosa di unico e che segnerà un nuovo inizio. Sarà negli Stati Uniti, con tutti gli show che sanno fare. Sarà una bellissima esperienza. Questo è un momento in cui siamo tutti uniti, c’è bisogno che lo siano anche i tifosi. Speriamo di arrivarci nel miglior modo possibile, per poter andare avanti”.

FOTO: Instagram Los Angeles FC