Chiellini: “Openda ha caratteristiche differenti dagli altri attaccanti. Ecco cosa penso di Bremer”

13/09/2025 | 17:20:25

A margine della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter, l’Head of International Relations dei bianconeri Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole: “Sono queste le partite che aspettano i giocatori e i tifosi. Openda è un giocatore diverso da David e Vlahovic. Ha giocato con Sesko lo scorso anno e ha caratteristiche differenti rispetto agli altri. Tra Bremer e Chiellini? Dico Bremer (sorride ndr), l’ho sempre amato”.

Foto: Instagram Los Angeles FC