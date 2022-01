Chiellini: “Non abbiamo sfruttato gli episodi e ci è mancato il guizzo, ora siamo squadra per 95′ minuti”

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato dopo il pareggio contro il Milan ai microfoni di Dazn: “Il campo è questo per tutt’e due le squadre. Si. giocato tanto e nei mesi invernali giocare così tanto è tosta. C’è stata buona volontà e buone giocate un po’ rallentate. Speriamo che migliori perchè questo stadio resta il più bello d’Italia ed è posto che abbiamo un campo adeguato. E’ mancato riuscire a sfruttare l’episodi. Siamo cresciuti nella lettura dell’episodio. Ora siamo squadra per 95 minuti, c’è mancato il guizzo ma credo che oggi sia stata una Juve buona, in crescita con i nostri pregi e i nostri difetti che stiamo cercando di limare”.

FOTO: twitter personale