Chiellini: “Napoli e Inter lotteranno per lo scudetto. Sarri è diverso da Allegri”

Oggi Giorgio Chiellini compie 35 anni e, per festeggiarli, ha disputato a Villar Perosa l’amichevole in famiglia della sua Juventus. Al termine della gara, il difensore ha parlato delle sue condizioni, della prossima stagione e di suoi alcuni compagni: “Io sto bene, dall’infortunio mi sono ripreso. Venire qui fa capire la dimensione di questo club, fa capire ai nuovi cos’è la famiglia Juventus e spiega la storia del club. Sarri? Ogni allenatore ha la sua caratteristiche, Allegri era diverso da Conte e Sarri è diverso da Allegri. C’è massima disponibilità da parte nostra, vogliamo recepire nel più breve tempo possibile le richieste del nuovo allenatore. L’Inter anche lo scorso anno aveva la rosa per vincere lo scudetto e ora s’è ulteriormente rinforzata. Con Inter e Napoli credo che si sia creato un po’ di gap, ma alla fine sarà sempre il campo a parlare e vincere non sarà semplice. Ci sarà un po’ di pressione però anche sulle spalle dell’Inter, perché una squadra che ha fatto un mercato come il loro non può ancora nascondersi e dire che non deve vincere. Stesso discorso per il Napoli. Siamo tre squadre con l’obiettivo di vincere. Dybala l’ho trovato bene, si è sempre allenato con serenità e applicazione. De Ligt è un ragazzo molto in gamba che non scopro certo io. Era il giovane difensore più ambito d’Europa e siamo stati bravi a prenderlo. Potrà crescere e fare bene nei prossimi anni. Quest’anno sono arrivati giocatori importanti che aumentano il valore potenziale della squadra, ma poi tutto passa dal sacrificio e dal lavoro quotidiano“.

Foto: twitter Juventus