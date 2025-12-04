Chiellini: “L’infortunio di Vlahovic pesa. Ma speriamo si trasformi in una chance per David”

04/12/2025 | 12:30:41

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato a margine di un evento (qui per altre dichiarazioni), soffermandosi anche sui temi attaccanti e in vista del Napoli.

Queste le sue parole: “Un raggio di ottimismo arriva anche dalla Coppa Italia, dove si sono visti progressi da David e Openda. Bellissimo il gol di David, peccato l’abbiano annullato. Ma era fuorigioco!”. E aggiunge: “Per chi arriva alla Juventus è sempre difficile, ancora di più per chi viene da fuori. L’infortunio di Vlahovic pesa, ma ogni infortunio offre un’opportunità: speriamo che David possa avere più spazio e meno pressione”.

Sullo scontro con il Napoli: “È una partita importante e difficile, come lo sono tutte. Non so come verrà accolto Spalletti, ma sta facendo di tutto per invertire la rotta”.

Foto: sito Juventus