Chiellini: “L’importante è lavorare bene, ma domani dobbiamo fare risultato”

Giorgio Chiellini, alla vigilia della gara in Champions League contro la Dinamo Kiev, ha parlato in conferenza stampa insieme a Pirlo. Queste le parole del difensore bianconeri: “Non vedo grandi differenze rispetto al passato se non il normale cambio di giocatori. L’importante e lavorare per amalgamarci con i nuovi, è difficile dare un tempo perché non abbiamo ancora avuto modo di lavorare insieme ultimamente. Domani bisogna fare risultato. Favoriti? A noi interessa relativamente, è più un discorso vostro. Ogni stagione si parte sempre per provare a vincere. Ucraina? Con Shevchenko ho giocato e mi ha pure segnato e per fortuna ora fa l’allenatore.”

Foto: twitter Juve