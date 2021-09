Chiellini: “La squadra ha fatto bene, meritavamo almeno il pareggio. Labiale contro l’Empoli? Vi spiego…”

Intervistato da DAZN, il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha commentato la sconfitta di Napoli.

Queste le sue parole: “Io credo che la squadra sia stata compatta, sono soddisfatto per la prova, siamo orgogliosi di quanto fatto, no9nostante le tante defezioni. Meritavamo almeno il pareggio, ma è andata così, c’è poco da parlare e fare poco proclami e lavorare in silenzio. Sapevamo che ci fossero delle difficoltà, ovvio, non mi aspettavo di avere 1 punto dopo tre giornate, ma si deve andare avanti con lucidità, ora c’è la Champions e andiamo avanti”.

Le parole dopo Empoli: “Gli ho detto quello che sto dicendo oggi, poi ho letto alcuni articoli, con una interpretazione del labiale fantasiosa, ma gli ho detto quello che più o meno sto dicendo ora. Bisogna pesare al quotidiano e piano piano risaliremo”.

Sulla squadra: “Siamo una squadra con tanti giocatori rapidi, bravissimi in contropiede. Oggi credo che abbiamo controllato bene la palla, soprattutto nel primo tempo. Volevo farvi vedere i reduci dalle Nazionali giovedì pomeriggio in quali condizioni erano, quindi c’è poco da dire”.

Partenza di Ronaldo: “E’ chiaro che quando hai CR7 non puoi non giocare per lui e bisogna essere grati a lui per quello che ha fatto. Io credo che questa sarà la squadra di Dybala. Sarà il giocatore chiave per questa squadra, gli auguriamo solo tanta salute e che giochi con tanta libertà”.

Foto: Twitter Juve