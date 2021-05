Chiellini: “La Nazionale unisce, agli Europei abbiamo le carte in regole per far bene”

Alla viglia della gara amichevole tra Italia e San Marino, in conferenza stampa è intervenuto anche il capitano Giorgio Chiellini che ha parlato del momento che sta vivendo la Nazionale. “Sono qui con grande entusiasmo per vivere quella che probabilmente sarà la mia ultima manifestazione con la Nazionale. La Nazionale unisce e il nostro gruppo ne è la dimostrazione, veniamo da tanti club ma non c’è il minimo segno di rivalità. Pensare di giocare davanti a 20mila tifosi a Roma è meraviglioso. In questi giorni stiamo vivendo bei momenti insieme, da lunedì la concentrazione crescerà e poi saremo pronti per iniziare l’Europeo”.

Sulle ambizioni della Nazionale azzurra. “Abbiamo le carte in regola per far bene, le altre squadre sono forti e le rispettiamo, ma è normale avere ambizioni di vittoria. Tutte le partite saranno difficili. Possiamo arrivare lontano, possiamo giocarci tutto fino a Wembley. Dobbiamo vivere EURO2020 con entusiasmo, spensieratezza e un pizzico di follia”.

