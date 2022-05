Chiellini: “La mancata qualificazione al Mondiale ha accelerato la mia decisione. Lascio con tanta serenità”

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “La storia con la Juventus mi rende felice e orgoglioso, lascio con tanta gioia e serenità, è stata una decisione maturata in mesi, non in giorni o settimane. Ho sempre detto che avrei voluto lasciare ad un livello alto, ci sono riuscito.

È stata un’annata difficile per la Juventus, ma sono stato felice di aver giocato le partite importanti a un livello alto, al mio livello. C’era bisogno che i ragazzi si prendessero responsabilità, in parte li ho aiutati, ma al contempo ho tarpato le ali a qualcuno, dunque è il loro momento. Farò il tifo per loro.

Il Mondiale che non è arrivato ha accelerato questa decisione, ma la mia idea era quella di arrivare a fine anno con il Mondiale, ovviamente dando spazio anche gli altri. Purtroppo non è andata come tutti volevamo, questo ha sicuramente dato un’accelerata alla mia scelta. Detto ciò, oggi me la sono goduta: diciassette minuti, uno per ogni anno di Juventus. La partita vera-vera voglio farla il prossimo 1 giugno, in mezzo è tutta festa.

Un’esperienza all’estero ti arricchisce a livello anche culturale, penso di aver bisogno di vedere un po’ fuori dalla mia vita e dalla Juventus, ma dovrò parlare con la famiglia. Credo di dover comunque fare questo passaggio, altrimenti non sarò pronto per quello che voglio fare“.

Foto: Twitter Chiellini