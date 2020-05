Chiellini: “La Lazio merita di stare in alto con noi. L’infortunio? Ecco cosa mi disse Sarri. Sul futuro…”

Dopo l’intervista a la Repubblica, Giorgio Chiellini è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport affrontando diversi temi. Queste le parole del capitano della Juve: “Il mio futuro? Uno pensa tanto e alcune idee se le fa. Mi piacerebbe un percorso dirigenziale, anche se non so come, dove e quando. Devo capire molto, quali sono le mie qualità per esempio. Oggi mi vedo più in quel ramo piuttosto che come allenatore. Il calcio è la mia vita e ne farà sempre parte, spero di riuscire a fare ancora tante cose. Ora però voglio godermi gli ultimi anni, ho ancora qualcosa da dare in campo. Il ct Mancini? Mi ha sorpreso la serenità che è riuscito a darci fin da subito. Poi in 2 partite ha capito le lacune e dove spingere per ripartire al meglio. Mi ha sorpreso, non è uno che parla molto, di parole ne dice poche ma tutte molto efficaci. Il mio ultimo infortunio? È stato un colpo per me, per mister Sarri e per la Juventus. Qualche infortunio al polpaccio l’ho avuto, ma mai così lunghi. Un paio di mesi, ma rispetto a quello che ho avuto ad agosto e tutt’altro. Mi ricordo che ero a terra e Sarri mi dice: ‘Dai Giorgio non è nulla, alzati e finisci la partitella’. Gli ho detto di no, è stato un colpo inaspettato. Pensavo di avere tanti infortuni, ma non al ginocchio in questo modo però sono contento di averlo avuto a 35 e non a 25. Mi ha permesso di staccare e di lavorare su tante cose. Il passaggio allo stile di Sarri? Non è stato facile, il mio infortunio, i problemi di Cristiano a inizio anno e qualche situazione in divenire non hanno aiutato. Abbiamo avuto un po’ di alti e bassi, credo che il massimo siano state l’andata ed il ritorno con l’Inter e credo dovremo giocare sempre in quel modo. La Lazio? Merita di stare lì in alto con noi”, ha concluso Chiellini.

Foto: Twitter ufficiale Juve