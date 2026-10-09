Chiellini: “La Juventus è un punto di riferimento, l’innovazione deve diventare un valore fondamentale”

09/10/2026 | 15:10:01

Le parole di Giorgio Chiellini durante la conferenza stampa di presentazione della seconda Forward Squad: “La Juventus è sempre stata considerata un punto di riferimento, capace di guardare avanti e innovare, dentro e fuori dal campo. E continueremo a farlo: lo vedrete. L’innovazione è uno strumento intelligente per raggiungere questo obiettivo. Non può essere un progetto isolato o un’iniziativa a sé stante: deve diventare uno dei valori fondamentali di Juventus. Lo abbiamo fatto in passato, lo stiamo facendo oggi e continueremo a farlo in futuro. Grazie a tutte le startup che sono qui con noi. Ci auguriamo di potervi aiutare a crescere, così come voi potete aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.

foto x juve