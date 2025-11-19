Chiellini: “La Juve è in piena corsa. Il rinnovo di Yildiz? C’è la volontà di andare avanti insieme, non è il tempo di fare le cose di fretta”

19/11/2025 | 15:25:02

Il dirigente e ex capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato al Social Football Summit organizzato a Torino presso l’Allianz Stadium. Queste le sue parole:

“I prossimi saranno, per noi, mesi difficili, ma il treno è partito e il viaggio ci riporterà alla normalità nel saper vincere. Abbiamo le qualità umane per farcela, un gruppo sano e una società dove si lavora e decide insieme: oggi nessuno può permettersi i Cristiano Ronaldo e, così, per arrivare primi servono altre variabili. La Juve è in piena corsa. Noi siamo impegnati in un cambiamento radicale, serve perseveranza e cura del dettaglio. Perché Spalletti ha parlato di guardare allo scudetto? Perché basta prendere in mano la classifica e fare una riflessione punti alla mano. Una curiosità su Spalletti? Abbraccia tutti, ha bisogno di trasferire il suo affetto: lo fa con chiunque, lo fa in modo spontaneo e sincero. Quando gli ho presentato la signora che ci aiuta in mensa ha posato quello che aveva in mano e l’ha abbracciata. Personalmente mi colpì quando venne in America con la Nazionale ed io ero negli Stati Uniti: decisi di andare a trovarlo e lui mi chiese se avessi avuto voglia di fare una riunione tecnica con i difensori. Ci trovammo in sette, otto davanti ad un video a riguardare la partita fatta con il Venezuela. Il rinnovo di Yildiz? C’è la volontà delle parti di andare avanti insieme, non è il tempo di fare le cose di fretta”.

