Chiellini: “La gara di domenica è fondamentale. Ma la Juve è tanto altro”

16/05/2025 | 12:28:39

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, è presente al Salone del Libro a Torino dove ha parlato di alcuni progetti che orbitano vicino al mondo bianconero.

Queste le sue parole: “Sono qui a rappresentare tutte le mie famiglie, tutto quello che mi ha accompagnato in 40 anni. Entro negli Insuperabili da subito, quando avevano bisogno di una mano economica. Ci siamo trovati, ci siamo detti: quanto serve? Budget, progetto… e così è partito tutto. Cominciata con una scuola calcio semplice, ora sono 20 Academy in giro per l’Italia, progetti anche all’estero. Parallelamente, ora che sono rientrato in Juventus sono contento di portare avanti un progetto, ho trovato al mio ritorno il progetto Juventus One. Tutti siamo in eccitazione per la partita la domenica, una gara fondamentale, ma la Juve è anche tanto altro, guarda avanti, è inclusione. Juventus One è uno di questi progetti. Non ci farà segnare goal domenica, ma dà tanto di più nel contesto anche della città di Torino”.

Ti saresti impegnato in questi ambiti anche senza la tua esperienza da calciatore?

“Sì, sicuramente mi sarei impegnato in questi ambiti, i valori sono quelli. Avrei fatto qualcosa nello sport, avrei aiutato chi aveva bisogno, avrei trovato il mondo per aiutarli”.

Ci racconti qualche aneddoto con i ragazzi?

“Dopo essermi rotto il ginocchio nel 2018 e dopo pochi giorni ricevo il video dei ragazzi che mi dicono: puoi venire a giocare qui da noi. Una storia che mi porto dentro, cerco di dedicare un po’ di tempo a loro ogni anno. Per quanto riguarda Juventus One devo ancora scriverla la storia, quello che vorrei fare è più avanti, quello che sogno io è che ci sia un campionato dove la Juventus vada a giocarsela e che gli atleti siano tesserati da Juventus: il primo tesserato, questa è la foto che vorrei vedere nella mia storia alla Juventus. Questa è una delle tante cose che vorrei vedere. In una società come la Juve è bello avere persone dietro che pensano a tante cose e poi ti portano ad avere queste tante storie da raccontare”.

