Chiellini: “La base per costruire qualcosa di importante c’è. Vlahovic? Si è meritato la fiducia, a giugno vedremo”

01/10/2025 | 20:58:16

Giorgio Chiellini dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, in vista del match di Champions League contro il Villarreal.

Queste le sue parole: “Le basi ci sono, nel finale dello scorso anno la squadra ha acquisito consapevolezza. Per un gruppo così giovane non è stato semplice, abbiamo talenti che stanno maturando come Yildiz che sta avendo più responsabilità. E’ rientrato Bremer che è una roccia e poi abbiamo Tudor che è la loro guida e la squadra lo segue in tutto e per tutto”.

Cosa vi manca per diventare una squadra vincente?

“Oggi si vedrà lo stato di maturazione di questa squadra. Mi aspetto una partita difficile, dove il Villarreal arriverà a ondate. Fare risultato qui creerebbe fiducia per la squadra, che anche con Inter e Dortmund ha mostrato carattere. Le prossime 2 partite sono importanti, sia in campionato che di coppa visto che poi andremo a Madrid”.

E’ possibile che Vlahovic alla fine resti?

“Di impossibile non c’è niente, vediamo. La stagione andrà avanti e poi ci siederemo con lui. La fiducia che abbiamo in lui è merito suo, si è sempre allenato bene e non ci ha mai dato la sensazione di non poter contare su di lui quest’anno. E’ un giocatore della Juve, poi quello che succederà si vedrà”.

Più faticoso fare il dirigente o giocare? “Più faticosa questa vita: non mi sorprende, ma sono contento. Sto facendo tanto, mi piace e speriamo che i ragazzi ci facciano gioire”.

Foto: sito Juventus