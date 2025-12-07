Chiellini: “Koopmeiners sta facendo bene. Scopriremo meglio Openda e David”

07/12/2025 | 20:27:10

Giorgio Chiellini è stato intervistato da Dazn prima della sfida con il Napoli. Ecco le dichiarazioni del dirigente bianconero: “Koopmeiners sta facendo bene, è un giocatore molto diverso da quello che ero io o ad esempio Buongiorno, può portare qualità in quel ruolo e ha avuto un impatto positivo: ha ripreso ritmo e sicurezza. Qui non è mai tranquillo qui, ma nel limite della sportività. Sarà una partita tosta, difficile, me l’aspetto di ritmo e di intensità fisica, però solo di calcio è bello parlare. David e Openda? Più che responsabilità ho visto ancora più convinzione da parte loro, David ha fatto una grande partita e Openda ha segnato un gol annullato, senza la pressione di Vlahovic alle spalle li scopriremo meglio”.

