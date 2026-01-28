Chiellini: “Kolo Muani? Qui è stato bene, vedremo. Vogliamo dare qualche arma in più a Spalletti”

28/01/2026 | 20:40:17

Giorgio Chiellini ha parlato a Sky prima della sfida contro il Monaco, soffermandosi su temi di mercato e in particolare su Kolo Muani: “Quante possibilità ci sono per un suo ritorno? Il Tottenham gioca stasera come noi e quindi non è il caso di parlarne. Kolo qua è stato bene, ma non è un giocatore della Juve. Vediamo questi ultimi giorni, tutti vorremmo dare qualche arma in più al mister. Vedremo nei prossimi giorni”.

foto sito juventus