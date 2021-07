Chiellini: “Kane è incredibile, sono uno dei suoi più grandi estimatori. Chiedete a Paratici”

L’Italia si prepara alla finale di domani contro l’Inghilterra. Alla vigilia della partita in conferenza stampa per l’Italia è intervenuto il capitano Giorgio Chiellini che si è soffermato su Kane. Di lui ricordo un’amichevole a Torino con l’Inghilterra, mi ha subito impressionato. Ha tante qualità: è fisico, tecnico, sa fare assist, sa tirare bene da fuori, sa tirare punizioni. Mi ha colpito tanto, ci ho giocato contro al Tottenham, l’ho visto, è incredibile. Sono un suo grande estimatore, potete chiederlo a Paratici per conferma, quante volte ne abbiamo parlato in questi anni. Io ho avrò la fortuna di vederlo in campo domani e marcarlo, lui invece se lo godrà al Tottenham”.

FOTO: Twitter Juve