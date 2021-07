Chiellini: “Io svincolato come Messi? Siamo anche entrambi mancini”

Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa al fianco del ct Roberto Mancini alla vigilia della sfida al Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020. Ecco la sua battuta sul suo essere senza contratto come Messi:

“Io svincolato come lui? In comune abbiamo anche l’essere mancini! Sono dinamiche di un’annata strana. Non ci penso, sono tranquillo. Non ci penso, penso Messi ancora più di me”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro