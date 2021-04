Chiellini: “Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juve. Futuro? Mai con altre maglie in Italia come in Europa”

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini in una intervista a Sky ha voluto spegnere le voci sul suo rinnovo di contratto con la Juventus, giurando inoltre fedeltà al club: “Durante la sosta per le nazionali sembrava che il mio rinnovo e quello di Buffon rappresentassero dei problemi, ma in realtà non è così. Non siamo mai stati un problema per la Juventus e non lo saremo mai. Non giocherei mai con un’altra maglia italiana o europea, parliamo di fantamercato. In questo momento siamo concentrati sugli attaccanti dell’Atalanta, ho già tanti pensieri per fermare loro. Tutto il resto è molto lontano dalla mia concentrazione attuale.”

