Chiellini: “Il rinnovo di Spalletti era un passaggio previsto. Boga? Verosimilmente resterà”

11/04/2026 | 21:00:55

Chiellini ha parlato a Sky Sport del rinnovo di Spalletti e dalla possibile permanenza di Boga: “Spalletti? Per noi era un passaggio già previsto, siamo contenti. la cosa più importante adesso è la partita di stasera e il finale di stagione, poi avremo tempo di programmare il futuro insieme. Boga si è inserito bene e ha un prezzo accessibile, veniva anche da mesi difficili. E’ una valutazione da fine stagione, ma ovviamente siamo molto contenti. Verosimilmente, il suo futuro sarà ancora bianconero”.

foto sito juve