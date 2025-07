Chiellini: “Il Mondiale per Club può regalare sorprese. Mercato? Concentrati su stasera”

01/07/2025 | 20:55:45

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Real Madrid valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: “Come arriva la Juve?Bene, ha fatto un buon girone e nell’ultima partita qualcuno aveva bisogno di recupero. Il torneo può regalare sorprese, faremo la nostra partita. Il Real può farti male in ogni momento, ma la Juventus dovrà uscire fortificata da questa partita. C’è voglia di andare avanti, parlerà il campo”.