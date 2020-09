Chiellini: “Il miglior modo per cominciare, avanti così”

Giorgio Chiellini, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ha manifestato la sua soddisfazione per la buona partenza della Juventus, vittoriosa per 3-0 sulla Sampdoria. Queste le parole del difensore: “Il miglior modo per cominciare questo nuovo cammino. Avanti così!!!”.

Foto: Twitter Juventus