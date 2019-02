Chiellini: “Il miglior difensore al mondo? È Ramos, non io. E su Godin…”

Durante l’intervista a Marca, Giorgio Chiellini ha risposto anche alla domanda sul miglior difensore del mondo: “Se sono il miglior centrale del mondo? No. Pensiamo all’Atletico, che ha uno dei migliori, Godin. Quando non c’è lui, l’Atletico cambia completamente. Lo seguo dai tempi del Villarreal, è l’anima di questo Atletico. Il migliore però è Sergio Ramos, lo dissi anche l’anno scorso. Difficilmente commette errori e, se lo fa, è perché hanno sbagliato anche i compagni. In Real-Juve dell’anno scorso non ci saremmo trovati in vantaggio di 3 gol se ci fosse stato Ramos”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus