Chiellini: “Il calcio è stato il mio mondo e spero lo sarà ancora”

16/12/2025 | 11:53:44

L’attuale Director of Football Strategy e ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini, ha parlato alla consegna del premio di sportivo piemontese dell’anno 2025, nella categoria dirigenti. Queste le sue parole:

“Non diventerò allenatore e non tornerò a giocare, poi non si sa mai cosa può succedere! Questo è un ambito che mi è sempre piaciuto e ho coltivato con gli studi e negli ultimi anni di carriera. È stato il mio mondo e spero lo sarà ancora, la parte manageriale. Devo ringraziare Francesco Calvo che era in questa posizione prima di me. Credo sia un percorso importante di insegnamenti, nell’imparare nuove cose. Si tratta di riuscire a portare un tocco di campo in più in un ambiente in cui ce n’è poco, per apportare qualche miglioramento oggettivo di cui il calcio italiano ha bisogno”.

Foto: Instagram Los Angeles FC