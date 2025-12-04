Chiellini: “Il calcio è fatto di cicli. Siamo al lavoro per tornare a vincere. Spalletti è in missione”

04/12/2025 | 11:05:43

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato a margine di un evento dei soci di un club bianconero.

Queste le sue parole: “La storia della Juventus è fatta di grandi cicli vincenti e di anticicli. Purtroppo ora siamo in un anticiclo nel quale da un po’ non riusciamo a vincere. Speriamo di tornarci quanto prima. L’ambizione deve essere quella di arrivare al massimo, ma ci deve essere equilibrio nei giudizi e nelle aspettative. Spalletti è in missione per questo”.

Chiellini ricorda come sia cambiato il contesto del calcio italiano: “La Juventus di dieci, venti, trent’anni fa non esiste più. Il mondo è cambiato e con esso il calcio. Non possiamo fare paragoni con il passato: bisogna riconoscere quei valori e ripartire da lì”.

Poi un omaggio agli ex compagni presenti: “Qui ci sono i due Angeli, Peruzzi e Di Livio. Ripartiamo da questi valori e dal vostro supporto, e presto la squadra tornerà a vincere trofei”.

Infine, parole di grande stima per Luciano Spalletti: “La carriera di Luciano parla per lui. Non sono stato allenato da lui, ma lo conosco bene: cura ogni dettaglio, sta rivalutando tanti giocatori. È un uomo in missione, vive per la Juve”

Foto: X Juventus