Chiellini: “Ieri partita negativa, viviamo alla giornata e aspettiamo di finire il campionato”

18/05/2026 | 16:12:35

Giorgio Chiellini ha parlato a margine della presentazione del 24° Memorial Niccolò Galli: “Ieri è stata sicuramente una giornata negativa. Viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato. La Fiorentina? Personalmente sono stato bene, ma fu un anno difficile calcisticamente, per fortuna ci salvammo. È stata la prima volta che sono uscito di casa. Ho sempre vissuto anche Coverciano, ho tanti amici, malgrado sia stato nemico tante volte sportivamente parlando. I rapporti umani però vanno oltre”.

foto x juventus