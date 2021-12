Chiellini: “Ho fatto la terza dose. Vacciniamoci per noi stessi e per tutelare le persone più fragili”

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale, questa mattina ha ricevuto il richiamo vaccinale. Il difensore bianconero ha postato un messaggio sui social in cui scrive: “Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19. Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di protezione personale, stiamo lottando per tornare alla normalità. Facciamo tutti la nostra parte, vacciniamoci per noi stessi e per tutelare le persone più fragili”.

FOTO: Instagram personale